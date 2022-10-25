***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:00
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073786
BIST
14:314.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,33
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3118,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3118,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:31982,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,40
|Açılış
|: 982,93
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TSPOR
|4,95
|277.768.748
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.334.694
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.086.023
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.352.914
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.335.588
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.178.244
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|3.573.214.809
|% 1,81
|
|SISE
|33,30
|2.095.940.571
|% 2,59
|
|SASA
|105,10
|1.954.951.868
|% 5,10
|
|AKBNK
|15,85
|1.798.232.185
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.766.607.145
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|684.876.077
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|983.725.443
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.338.245.761
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.729.437.537
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,04
|1.662.191.737
|% 3,93
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6106
|% 0,15
|
|Euro
|18,3571
|18,3661
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,0083
|21,1137
|% 0,44
|
|Frank
|18,4935
|18,6049
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:31
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Endeks 4, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 46, 517.00 milyon TL de
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