***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:45
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083390
BIST
12:295.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 101,29
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:2918,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:2919,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0620
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:291.065,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.065,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:27
|BRLSM
|15,29
|186.641.304
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.445.804
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.237.695
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,26
|4.320.186
|% -4,13
|
|INFO
|11,14
|102.198.131
|% -3,97
|
|THYAO
|124,90
|4.644.030.940
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,46
|3.387.543.417
|% 4,96
|
|SISE
|39,96
|2.773.072.974
|% 2,20
|
|EREGL
|43,48
|2.458.201.284
|% 1,92
|
|PETKM
|18,34
|1.988.121.505
|% 2,52
|
|KRDMD
|15,46
|3.387.543.417
|% 4,96
|
|EKGYO
|7,24
|1.390.331.148
|% 5,08
|
|YKBNK
|11,98
|1.943.961.696
|% -0,58
|
|ISCTR
|10,63
|1.500.279.523
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,75
|346.774.701
|% 1,48
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6389
|% 0,04
|
|Euro
|19,4333
|19,4569
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5342
|22,6472
|% 0,64
|
|Frank
|19,6777
|19,7962
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.108
|7.167
|12,00
|
|Yarım
|3.448
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|0,50
|