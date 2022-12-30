***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 12:06
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091389
BIST
14:585.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 77,80
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
14:5818,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5819,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:581.094,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.094,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TERA
|19,48
|3.106.164
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.686.276
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.885.451
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|378.634.842
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.280.524
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,88
|326.931.468
|% -6,35
|
|ASELS
|62,15
|7.165.722.316
|% 5,70
|
|TUPRS
|535,60
|4.176.032.913
|% 5,75
|
|THYAO
|143,50
|3.959.665.301
|% 0,84
|
|PETKM
|20,34
|3.205.452.208
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,48
|2.822.882.609
|% -1,93
|
|EKGYO
|8,81
|2.673.949.735
|% 2,20
|
|DOHOL
|10,58
|2.083.749.989
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,97
|2.050.852.495
|% -0,25
|
|PETKM
|20,34
|3.205.452.208
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,04
|1.937.160.199
|% 0,93
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7135
|18,7208
|% 0,08
|
|Euro
|19,9762
|19,9835
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4684
|22,5811
|% -0,17
|
|Frank
|20,2100
|20,3318
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9604
|4,9852
|% 0,01
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.379
|7.431
|-2,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,20
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09BIOEN
Yüzde 7.54 oranında artışla 18.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 549, 691 adet işlem
-
15:08TUPRS
Yüzde 5.73 oranında artışla 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 859, 715 adet işlem
-
15:07UMPAS
Yüzde 9.06 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 513 adet işlem
-
15:05XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 69, 654.00 milyon TL de
-
15:05AKSGY
Yüzde 9.24 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 113, 271 adet işlem