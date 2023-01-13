***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 15:51
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102060
BIST
16:034.960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,48
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:0318,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:0320,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0640
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:031.144,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.144,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MANAS
|11,37
|97.298.497
|% 10,02
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.837.365
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|ALFAS
|235,60
|259.944.773
|% -5,76
|
|TERA
|23,22
|18.646.950
|% -5,61
|
|THYAO
|134,30
|6.432.243.085
|% -1,10
|
|ASELS
|54,80
|4.596.859.966
|% -1,97
|
|EREGL
|39,94
|4.396.760.785
|% 0,91
|
|KRDMD
|18,48
|4.201.665.696
|% -2,22
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.356.825.345
|% -6,11
|
|YKBNK
|9,14
|2.082.920.109
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,48
|4.201.665.696
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,62
|485.703.426
|% -0,76
|
|PETKM
|17,70
|2.531.507.879
|% 1,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,8035
|% 0,11
|
|Euro
|20,3191
|20,3285
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8053
|22,9197
|% -0,28
|
|Frank
|20,1402
|20,2615
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.795
|7.869
|59,00
|
|Yarım
|3.798
|3.850
|28,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.925
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|