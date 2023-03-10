***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 14:12
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122701
BIST
14:595.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,76
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
14:5918,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
14:5920,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
14:591.118,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.118,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ERCB
|126,50
|214.830.799
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.950.683
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.492.555
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|28.172.166
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,28
|81.765.557
|% -8,02
|
|TERA
|26,20
|57.760.885
|% -7,16
|
|PENTA
|35,50
|83.909.357
|% -5,59
|
|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
|
|OYAKC
|47,00
|3.171.194.101
|% 0,26
|
|ASTOR
|52,35
|3.021.109.721
|% 6,84
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
|
|ADESE
|1,64
|297.429.525
|% 3,80
|
|YKBNK
|11,81
|2.109.834.845
|% 0,68
|
|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9583
|18,9625
|% 0,05
|
|Euro
|20,0778
|20,0863
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6777
|22,7915
|% 0,65
|
|Frank
|20,3614
|20,4841
|% 0,72
|
|Riyal
|5,0353
|5,0605
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|33,00
|
|Tam
|7.586
|7.637
|7,00
|
|Yarım
|3.706
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,04
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,46
|