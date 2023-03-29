***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 14:59
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129244
BIST
16:314.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 29,86
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:3119,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:3120,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:311.208,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.208,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|71,50
|4.019.516
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.298.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.272.841.031
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.150.752
|% -9,68
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|LIDFA
|6,10
|139.864.768
|% -8,82
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|THYAO
|120,60
|2.609.488.453
|% 1,01
|
|TUPRS
|532,60
|1.964.359.084
|% 3,94
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EKGYO
|6,34
|998.619.519
|% -0,47
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ISCTR
|13,05
|1.688.934.853
|% 0,38
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1365
|19,1401
|% 0,13
|
|Euro
|20,7538
|20,7733
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4806
|23,5984
|% -0,17
|
|Frank
|20,7114
|20,8362
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.162
|8.251
|-80,00
|
|Yarım
|4.001
|4.038
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.019
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,60
|