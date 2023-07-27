***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2023 10:54
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175721
BIST
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11:276.830
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 86,45
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2730,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1888
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0423
En Düşük
29,7097
11:271.714,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.714,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CVKMD
|255,20
|225.789.154
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|296.067.448
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|39.007.426
|% 9,99
|
|GARFA
|44,98
|12.864.820
|% 9,98
|
|GSDHO
|4,96
|156.262.164
|% 9,98
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|PENTA
|28,04
|364.243.747
|% -7,15
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,90
|81.254.929
|% -4,77
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|THYAO
|224,60
|2.333.085.056
|% 0,22
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|ASTOR
|103,20
|2.143.158.947
|% 0,19
|
|AKBNK
|25,50
|1.864.964.186
|% 2,00
|
|EKGYO
|8,56
|1.633.747.033
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|CANTE
|17,74
|1.791.761.821
|% 0,57
|
|ODAS
|11,58
|919.067.992
|% 6,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,19
|
|Euro
|30,0158
|30,0366
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,8808
|35,0557
|% 0,45
|
|Frank
|31,3429
|31,5317
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1683
|7,2043
|% 0,20
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|9,29
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|9,00
|
|Yarım
|5.570
|5.658
|4,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,72
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,55
|