***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 10:10
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246333
BIST
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11:518.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,85
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:5130,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1230
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:5133,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1187
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:512.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|934.162.921
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|272.859.104
|% 9,91
|
|EKOS
|62,55
|1.154.634.477
|% 9,26
|
|IHEVA
|2,88
|24.723.364
|% 7,06
|
|KBORU
|122,40
|53.322.826
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|8.187.091.344
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,30
|3.371.451.132
|% 6,68
|
|EREGL
|43,80
|2.114.947.538
|% 0,18
|
|AKBNK
|40,06
|2.008.974.557
|% -0,05
|
|CATES
|83,35
|2.008.810.685
|% -4,31
|
|ZOREN
|4,77
|592.567.278
|% 1,06
|
|EKGYO
|10,13
|969.434.540
|% -1,07
|
|YKBNK
|22,44
|1.847.289.516
|% 0,36
|
|AKFGY
|2,11
|171.641.465
|% 0,96
|
|ISCTR
|25,90
|1.635.352.747
|% 0,15
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4537
|30,4563
|% 0,40
|
|Euro
|33,1662
|33,1743
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,7070
|38,9011
|% 0,40
|
|Frank
|35,3968
|35,6101
|% 0,50
|
|Riyal
|8,0965
|8,1371
|% 0,34
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:49
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