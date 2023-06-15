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***PENTA* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

15.06.2023 12:58
***PENTA* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***PENTA******ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
 
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un Şirkette sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %10,16'sına tekabül gelen 40.000.000 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 14,95 TL fiyatla, aşağıda bulunan yatırımcılara satışı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/06/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. 
Toplamda satılacak 40.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".  Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (15.06.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
    Alıcılar
    TL  Nominal

    Century  City Securities SA
    19.500.000

    Re-Pie  Portföy Yönetimi A.Ş.
    6.500.000

    Ümit  Gümüş
    14.000.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158916


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Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.763 4.877 22,00  
Çeyrek 2.381 2.438 11,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 -0,32  
Gümüş Gr. 18,11 18,12 -0,00  
B. Petrol 74,45 74,45 1,25  
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