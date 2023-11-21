***PENTA* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***PENTA******ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un Şirkette sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %9,00'una tekabül gelen 35.433.779 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 17,06 TL fiyatla, aşağıda bulunan yatırımcılara satışı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/11/2023 tarihinde Borsa İstanbul'a yapılan başvurunun onayına bağlı olarak 23/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Toplamda satılacak 35.433.779 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 23.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (21.11.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.AlıcılarTL NominalCentury City Securities SA19.500.000Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.15.933.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219174BIST