***PENTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.10.2022 09:41
***PENTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
nin 24.10.2022 tarihinde başayan %800 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 26.10.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074229
BIST
14:323.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -31,43
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
14:3218,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
14:3218,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0417
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
14:32994,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,70
|Açılış
|: 995,06
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:30
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.864.267
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.615.125
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|3.093.483
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.758.711
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|VKING
|10,38
|3.849.440
|% -7,16
|
|MZHLD
|143,80
|28.504.496
|% -6,56
|
|THYAO
|98,80
|6.272.333.527
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,38
|2.389.277.767
|% -2,53
|
|SISE
|33,62
|1.830.925.406
|% -1,12
|
|PETKM
|13,78
|1.773.446.254
|% 3,07
|
|EREGL
|30,22
|1.679.923.378
|% -1,88
|
|TSKB
|3,09
|788.718.688
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|1.135.676.782
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|328.615.608
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,38
|2.389.277.767
|% -2,53
|
|ISCTR
|9,52
|1.287.904.925
|% -2,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6134
|% 0,03
|
|Euro
|18,7164
|18,7342
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,4923
|21,6001
|% -0,33
|
|Frank
|18,7241
|18,8369
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,12
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,41
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|-26,00
|
|Tam
|6.693
|6.749
|-19,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|0,28
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45KRONT
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 68.05 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 307 adet işlem
-
14:44MZHLD
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 143.70 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 481 adet işlem
-
14:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKBNK
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 46 kaybederek (% -1.01 ) 3, 477
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRYO, ADEL, AYES, VERUS, EKIZ, ORMA, DOBUR