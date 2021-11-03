***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051Transferler35.529.223 -35.529.223 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.112.208 -52.468.068 -10.355.860 -10.355.860Dönem Karı (Zararı)-52.468.068 -52.468.068 -52.468.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.112.208 42.112.208 42.112.208Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 120.788.877 13.880.245 37.919.317 -52.468.068 150.758.191 150.758.191Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.108.547 -11.108.547 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)74.332.339 57.903.123 132.235.462 132.235.462Dönem Karı (Zararı)57.903.123 57.903.123 57.903.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)74.332.339 74.332.339 74.332.339Sermaye Arttırımı12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler43.724.000 372.000.000 -1.022.413 191.514.270 13.880.245 49.027.864 57.903.123 727.027.089 727.027.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.525.462 -57.061.173Dönem Karı (Zararı)57.903.123 -52.468.068Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57.903.123 -52.468.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.497.259 143.139.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.962.349 5.972.435Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.399.722 -1.849.863Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.399.722 -1.849.863Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.942.108 3.656.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.989.369 4.777.322Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -47.261 -1.120.573Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.376.373 45.295.067Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -1.423.710 -256.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 52.800.083 45.551.140Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.877.568 500.071Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.877.568 500.071Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.270.748 3.444.344Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler9.344.983 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler40.078.544 86.120.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.216.268 -131.856.167Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.787.189 -73.211.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.577.659 -7.811.790Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-90.440.236 -65.500.304Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.913.748 153.299.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmele -138.632.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.184.114 -41.184.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.943.292 -4.608.990Vergi İadeleri (Ödemeleri)-57.877.671 -12.227.662Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 111.387 959.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-304.605 -932.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.728.315 -1.188.466Alınan Faiz1.423.710 256.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.112.970 27.680.974Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri384.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.488.114Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.402.087 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.402.087 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 26.743.941İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-359.118.561 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.888.751 -4.077.904Ödenen Faiz-60.702.520 -43.877.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.051 44.403.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.943.037 -30.312.592Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.911.251 11.543.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.031.786 -18.768.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.903.277 52.418.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.871.491 33.649.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.871.491 110.903.277Finansal Yatırımlar8.878.500 7.340.500Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 8.878.500 7.340.500Ticari Alacaklar4,5 1.267.998.861 977.796.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.960.193 11.660.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.264.038.668 966.136.342Diğer Alacaklar4,6 298.388 222.758.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.154 220.318.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 297.234 2.440.415Türev Araçlar1.276.311 0Stoklar7 535.603.210 364.670.645Peşin Ödenmiş Giderler1.967.822 2.241.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.646.904 6.383.049Diğer Dönen Varlıklar16.132.217 896.451ARA TOPLAM1.917.673.704 1.692.991.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.917.673.704 1.692.991.089DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrim 868.359Maddi Duran Varlıklar11.913.047 8.385.463Kullanım Hakkı Varlıkları13.337.487 15.001.355Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.410.008 16.639.600Şerefiye17.185.154 14.208.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.224.854 2.431.387Ertelenmiş Vergi Varlığı41.954.420 24.272.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.665.262 65.167.315TOPLAM VARLIKLAR2.005.338.966 1.758.158.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.581.803 8.694.874İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.581.803 8.694.874Banka Kredileri16 0 4.906.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.581.803 3.788.109Ticari Borçlar4,5 849.286.665 628.672.196İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.218.566 1.164.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 845.068.099 627.507.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.464.683 2.326.410Diğer Borçlar4,6 309.096.463 11.251.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 308.947.873 11.133.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 148.590 118.733Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.348.355 25.934.595Türev Araçlar0 3.601.257Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü50.246.761 33.613.816Kısa Vadeli Karşılıklar4.531.636 6.410.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.531.636 6.410.687Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.386.447 16.226.887ARA TOPLAM1.257.942.813 736.732.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.257.942.813 736.732.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.752.553 10.285.053İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.752.553 10.285.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.752.553 10.285.053Diğer Borçlar4,6 0 790.805.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 0 790.805.439Uzun Vadeli Karşılıklar10.616.511 9.543.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.616.511 9.543.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.369.064 810.634.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.278.311.877 1.547.366.777ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar727.027.089 210.791.627Ödenmiş Sermaye10 43.724.000 31.724.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 372.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.491.857 116.159.518Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Yabancı Para Çevrim Farkları10 191.514.270 117.181.931Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.880.245 13.880.245Yasal Yedekler10 13.880.245 13.880.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.027.864 37.919.317Net Dönem Karı veya Zararı57.903.123 11.108.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR727.027.089 210.791.627TOPLAM KAYNAKLAR2.005.338.966 1.758.158.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.837.881.439 2.683.886.631 1.313.965.176 1.080.361.340Satışların Maliyeti11 -3.567.936.258 -2.484.889.741 -1.222.978.375 -1.002.190.157TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)269.945.181 198.996.890 90.986.801 78.171.183BRÜT KAR (ZARAR)269.945.181 198.996.890 90.986.801 78.171.183Genel Yönetim Giderleri12 -28.342.176 -22.086.737 -9.919.020 -7.380.385Pazarlama Giderleri12 -50.719.050 -41.869.503 -18.182.906 -13.516.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.251.020 1.379.016 356.063 179.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -45.140.140 -88.475.746 -8.680.450 -18.045.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)147.994.835 47.943.920 54.560.488 39.408.108Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.423.710 256.073 203.480 97.793FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)149.418.545 48.199.993 54.763.968 39.505.901Finansman Gelirleri15 5.470.771 14.148.934 146.221 4.685.113Finansman Giderleri15 -62.715.445 -111.372.651 -17.964.485 -49.108.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.173.871 -49.023.724 36.945.704 -4.917.141Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.270.748 -3.444.344 -11.135.583 -7.764.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri-50.246.761 0 -19.861.232 1.410.608Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.976.013 -3.444.344 8.725.649 -9.174.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502DÖNEM KARI (ZARARI)57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094Yabancı Para Çevrim Farkları74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.235.462 -10.355.860 43.005.750 2.610.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları132.235.462 -10.355.860 43.005.750 2.610.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974609BIST