***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 0 -1.022.413 -1.022.413 117.181.931 116.159.518 0 0 0 13.880.245 37.919.317 11.108.547 49.027.864 210.791.627 210.791.627Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 11.108.547 -11.108.547 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.316.596 0 30.316.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.732.351 15.732.351 46.048.947 0 46.048.947Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 15.732.351 15.732.351 15.732.351 15.732.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 30.316.596 30.316.596 0 0 0 0 30.316.596 30.316.596Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 31.724.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.022.413 0 -1.022.413 0 0 0 147.498.527 0 146.476.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 49.027.864 15.732.351 64.760.215 256.840.574 0 256.840.574Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.724.000 372.000.000 -1.170.003 -1.170.003 508.817.284 507.647.281 0 0 0 13.880.245 49.027.864 -19.178.398 29.849.466 967.100.992 967.100.992Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 -19.178.398 19.178.398 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.977.973 0 94.977.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.674 1.318.674 96.296.647 0 96.296.647Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.318.674 1.318.674 1.318.674 1.318.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 94.977.973 94.977.973 0 0 0 0 94.977.973 94.977.973Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.170.003 0 -1.170.003 0 0 0 603.795.257 0 602.625.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 29.849.466 1.318.674 31.168.140 1.063.397.639 0 1.063.397.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.293.833 14.144.174Dönem Karı (Zararı)1.318.674 15.732.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.318.674 15.732.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler86.180.168 48.139.003Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.863.990 2.095.861Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.183.812 733.077Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.183.812 733.077Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.571.647 4.380.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.194.111 4.380.354Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 377.536 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.798.122 20.043.584Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-514.105 -332.396Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 27.312.227 20.375.980Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.039.562 -6.368.187Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.039.562 -6.368.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.408.905 12.261.460Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.314.130 14.992.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.138.204 -17.117.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.167.446 30.962.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.620.459 -121.682.304Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.391.462 112.350.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.199.755 -38.747.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.141.738 -5.522.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.058.017 -33.225.590Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.639.362 46.754.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.151.553 -5.819.528Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.929.582 -27.410.962Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 1.426.664 620.476YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI97.006 -88.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-417.099 -420.653Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz514.105 332.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.341.189 -59.106.076Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.032.877 0Kredilerden Nakit Girişleri38.032.877 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.931.430Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.931.430İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.159.559 -32.831.555Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.156.500 -1.406.066Ödenen Faiz-26.375.629 -19.937.025YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.855.638 -45.050.159Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.509.921 9.094.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.345.717 -35.955.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.823.827 110.903.277DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.478.110 74.948.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 62.478.110 99.823.827Finansal Yatırımlar14.637.100 13.329.000Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 14.637.100 13.329.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.615.189.933 1.469.214.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.606.025 4.875.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.611.583.908 1.464.338.976Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar285.058 504.316İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar285.058 504.316Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 4.706.363Stoklar7 958.157.696 909.666.117Peşin Ödenmiş Giderler8 5.878.259 1.401.891Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar151.640 50.791.301Diğer Dönen Varlıklar827.450 834.475ARA TOPLAM2.657.605.246 2.550.272.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.657.605.246 2.550.272.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.731.525 1.576.781Maddi Duran Varlıklar18.326.483 17.339.737Kullanım Hakkı Varlıkları20.970.032 21.501.489Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.464.781 29.825.077Şerefiye28.331.454 25.799.506Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.133.327 4.025.571Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı92.056.308 82.202.209TOPLAM VARLIKLAR2.749.661.554 2.632.474.317KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45.470.268 5.007.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.470.268 5.007.092Banka Kredileri16 39.971.783 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.498.485 5.007.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar4-5 1.033.150.798 1.039.770.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.444.980 4.172.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.028.705.818 1.035.598.351Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.339.504 2.737.883Diğer Borçlar4-6 481.579.267 442.568.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 481.473.807 442.425.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 105.460 142.173Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 17.319.729 28.782.083Türev Araçlar333.199 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.553.851 86.569.243Kısa Vadeli Karşılıklar7.018.350 7.629.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.018.350 7.629.623Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.737.052 29.960.433ARA TOPLAM1.662.502.018 1.643.025.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.662.502.018 1.643.025.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.475.724 6.153.879İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.475.724 6.153.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.475.724 6.153.879Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18.286.173 16.194.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.773.269 12.995.282Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.512.904 3.198.960Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.761.897 22.348.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.686.263.915 1.665.373.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.063.397.639 967.100.992Ödenmiş Sermaye10 43.724.000 43.724.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 372.000.000 372.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)602.625.254 507.647.281Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.170.003 -1.170.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.170.003 -1.170.003Yabancı Para Çevrim Farkları10 603.795.257 508.817.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.880.245 13.880.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.849.466 49.027.864Net Dönem Karı veya Zararı1.318.674 -19.178.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.063.397.639 967.100.992TOPLAM KAYNAKLAR2.749.661.554 2.632.474.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.933.791.539 1.265.936.676Satışların Maliyeti11 -1.787.144.719 -1.177.632.075TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.646.820 88.304.601Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)146.646.820 88.304.601Genel Yönetim Giderleri12 -15.004.528 -8.920.036Pazarlama Giderleri12 -27.274.108 -16.578.633Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.123.075 836.132Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -41.400.840 -13.709.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.090.419 49.932.085Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler514.105 332.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.604.524 50.264.481Finansman Gelirleri15 83.925 4.942.010Finansman Giderleri15 -31.960.870 -27.212.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.727.579 27.993.811Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.408.905 -12.261.460Dönem Vergi (Gideri) Geliri-37.576.179 -9.224.304Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.167.274 -3.037.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.318.674 15.732.351DÖNEM KARI (ZARARI)1.318.674 15.732.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.318.674 15.732.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar95.220.713 30.316.596Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.260 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları94.977.973 30.316.596Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 -64.520 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -64.520 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.220.713 30.316.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.539.387 46.048.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.539.387 46.048.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028617BIST