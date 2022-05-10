***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:37
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 0 -1.022.413 -1.022.413 117.181.931 116.159.518 0 0 0 13.880.245 37.919.317 11.108.547 49.027.864 210.791.627 210.791.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 11.108.547 -11.108.547 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.316.596 0 30.316.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.732.351 15.732.351 46.048.947 0 46.048.947
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 15.732.351 15.732.351 15.732.351 15.732.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 30.316.596 30.316.596 0 0 0 0 30.316.596 30.316.596
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 31.724.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.022.413 0 -1.022.413 0 0 0 147.498.527 0 146.476.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 49.027.864 15.732.351 64.760.215 256.840.574 0 256.840.574
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.724.000 372.000.000 -1.170.003 -1.170.003 508.817.284 507.647.281 0 0 0 13.880.245 49.027.864 -19.178.398 29.849.466 967.100.992 967.100.992
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 -19.178.398 19.178.398 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.977.973 0 94.977.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.674 1.318.674 96.296.647 0 96.296.647
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.318.674 1.318.674 1.318.674 1.318.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 94.977.973 94.977.973 0 0 0 0 94.977.973 94.977.973
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 43.724.000 0 0 0 0 0 0 372.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.170.003 0 -1.170.003 0 0 0 603.795.257 0 602.625.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.880.245 0 0 0 29.849.466 1.318.674 31.168.140 1.063.397.639 0 1.063.397.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.293.833 14.144.174
Dönem Karı (Zararı)
1.318.674 15.732.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.318.674 15.732.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.180.168 48.139.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.863.990 2.095.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.183.812 733.077
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.183.812 733.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.571.647 4.380.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.194.111 4.380.354
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 377.536 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.798.122 20.043.584
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-514.105 -332.396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 27.312.227 20.375.980
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.039.562 -6.368.187
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.039.562 -6.368.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.408.905 12.261.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.314.130 14.992.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.138.204 -17.117.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.167.446 30.962.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.620.459 -121.682.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.391.462 112.350.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.199.755 -38.747.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.141.738 -5.522.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.058.017 -33.225.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.639.362 46.754.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.151.553 -5.819.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.929.582 -27.410.962
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 1.426.664 620.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.006 -88.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-417.099 -420.653
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
514.105 332.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.341.189 -59.106.076
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.032.877 0
Kredilerden Nakit Girişleri
38.032.877 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.931.430
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.931.430
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.159.559 -32.831.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.156.500 -1.406.066
Ödenen Faiz
-26.375.629 -19.937.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.855.638 -45.050.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.509.921 9.094.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.345.717 -35.955.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.823.827 110.903.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.478.110 74.948.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.478.110 99.823.827
Finansal Yatırımlar
14.637.100 13.329.000
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 14.637.100 13.329.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.615.189.933 1.469.214.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.606.025 4.875.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.611.583.908 1.464.338.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
285.058 504.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
285.058 504.316
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 4.706.363
Stoklar
7 958.157.696 909.666.117
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.878.259 1.401.891
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
151.640 50.791.301
Diğer Dönen Varlıklar
827.450 834.475
ARA TOPLAM
2.657.605.246 2.550.272.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.657.605.246 2.550.272.108
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.731.525 1.576.781
Maddi Duran Varlıklar
18.326.483 17.339.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.970.032 21.501.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.464.781 29.825.077
Şerefiye
28.331.454 25.799.506
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.133.327 4.025.571
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
92.056.308 82.202.209
TOPLAM VARLIKLAR
2.749.661.554 2.632.474.317
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.470.268 5.007.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.470.268 5.007.092
Banka Kredileri
16 39.971.783 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.498.485 5.007.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4-5 1.033.150.798 1.039.770.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.444.980 4.172.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.028.705.818 1.035.598.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.339.504 2.737.883
Diğer Borçlar
4-6 481.579.267 442.568.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 481.473.807 442.425.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 105.460 142.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 17.319.729 28.782.083
Türev Araçlar
333.199 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
37.553.851 86.569.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.018.350 7.629.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.018.350 7.629.623
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.737.052 29.960.433
ARA TOPLAM
1.662.502.018 1.643.025.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.662.502.018 1.643.025.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.475.724 6.153.879
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.475.724 6.153.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.475.724 6.153.879
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.286.173 16.194.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.773.269 12.995.282
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.512.904 3.198.960
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.761.897 22.348.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.686.263.915 1.665.373.325
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.063.397.639 967.100.992
Ödenmiş Sermaye
10 43.724.000 43.724.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 372.000.000 372.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
602.625.254 507.647.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.170.003 -1.170.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.170.003 -1.170.003
Yabancı Para Çevrim Farkları
10 603.795.257 508.817.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.849.466 49.027.864
Net Dönem Karı veya Zararı
1.318.674 -19.178.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.063.397.639 967.100.992
TOPLAM KAYNAKLAR
2.749.661.554 2.632.474.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.933.791.539 1.265.936.676
Satışların Maliyeti
11 -1.787.144.719 -1.177.632.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.646.820 88.304.601
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
146.646.820 88.304.601
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.004.528 -8.920.036
Pazarlama Giderleri
12 -27.274.108 -16.578.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.123.075 836.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.400.840 -13.709.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.090.419 49.932.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
514.105 332.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.604.524 50.264.481
Finansman Gelirleri
15 83.925 4.942.010
Finansman Giderleri
15 -31.960.870 -27.212.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.727.579 27.993.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.408.905 -12.261.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-37.576.179 -9.224.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.167.274 -3.037.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.318.674 15.732.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.318.674 15.732.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.318.674 15.732.351
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.220.713 30.316.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.260 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
94.977.973 30.316.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -64.520 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -64.520 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.220.713 30.316.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.539.387 46.048.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.539.387 46.048.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028617
BIST