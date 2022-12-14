***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
14.12.2022 20:16
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087402
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,9149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0995
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9149
En Düşük
19,7315
18:051.082,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.082,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6299
|% -0,07
|
|Euro
|19,8870
|19,9149
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,0785
|23,1943
|% 0,45
|
|Frank
|20,1034
|20,2245
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.272
|7.332
|-12,00
|
|Yarım
|3.522
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.766
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,13
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|2,15
|
Seans Raporu
18:05
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