***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İlişkin T.C.Ticaret Bakanlığı İzniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında,1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2022-2026 yılları için Şirketimiz mevcut 150.000.000.- TL (YüzelliMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.- TL(YediyüzelliMilyonTürkLirası)'na artırılmasına karar vermiştir.2. Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.18 Ocak 2022 tarihinde karar ile ilgili SPK başvurusu yapılmış ve 24 Ocak 2022 tarihinde başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00071718616 sayılı ekli yazısı ile onay verilmiştir. Söz konusu değişiklik, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 T.C. Ticaret Bakanlığı İzni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001291BIST