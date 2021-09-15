***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2021 20:37
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3615 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964029
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4370
En Düşük
8,4182
18:059,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9907
En Düşük
9,9675
18:05486,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,05
|Açılış
|: 486,46
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4263
|8,4331
|% 0,07
|
|Euro
|9,9750
|9,9837
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6427
|11,7011
|% 0,26
|
|Frank
|9,1342
|9,1892
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,30
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,06
|