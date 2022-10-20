***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.10.2022 00:13
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11935 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073001
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5653
18:0518,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0728
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2464
En Düşük
18,1595
18:05974,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,71
|Açılış
|: 974,08
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
976,15
En Düşük
972,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5837
|18,6123
|% 0,09
|
|Euro
|18,1554
|18,2464
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7987
|20,9030
|% 0,18
|
|Frank
|18,4312
|18,5423
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.630
|-0,20
|
|Altın Gr.
|973
|974
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.622
|6.717
|4,00
|
|Yarım
|3.227
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,06
|0,02
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem