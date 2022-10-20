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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.10.2022 00:13
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

         Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11935 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073001


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GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.622 6.717 4,00  
Yarım 3.227 3.284 2,00  
Çeyrek 1.616 1.643 1,00  
Gümüş.Ons 18,44 18,48 -0,27  
Gümüş Gr. 11,02 11,06 0,02  
B. Petrol 92,58 92,58 0,21  
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