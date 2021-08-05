***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, doğrudan şirket CFO'suna bağlı çalışmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme" lisanslarına sahip Sn. Osman AKBULUT'un görev ve sorumluluğunda yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955178BIST