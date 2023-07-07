***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 19:16
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Gülay Bal şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Gülay Bal'ın yerine Sayın Ertan Kirez Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167589
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0163
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2079
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.614,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.614,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0631
|26,0811
|% 0,03
|
|Euro
|28,6177
|28,6286
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,3735
|33,5409
|% 0,74
|
|Frank
|29,2213
|29,3973
|% 0,71
|
|Riyal
|6,9264
|6,9611
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|16,56
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|11,90
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.403
|10.656
|-10,00
|
|Yarım
|5.209
|5.352
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|0,28
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|1,44
|