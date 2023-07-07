***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Gülay Bal şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Gülay Bal'ın yerine Sayın Ertan Kirez Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167589BIST