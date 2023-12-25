***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPenta Teknoloji 2023 yılında Logitech markasında Kurumsal İş Çözümleri kategorisinde göstermiş olduğu performans ile "Strategic Business Distributor Of The Year" ödülünü kazanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229072BIST