***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 07:34
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji 2023 yılında HP markası için göstermiş olduğu performans ile "En Geniş İş Ortağı Ağına Sahip Dağıtıcı" ödülünü kazanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232905
BIST
'
10:487.556
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,63
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4829,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0874
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4832,6242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0603
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:481.960,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.960,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KCAER
|32,26
|266.660.573
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.493.703
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|GMTAS
|8,28
|9.771.073
|% 7,95
|
|SANEL
|27,90
|3.339.913
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|KUVVA
|45,78
|238.285
|% -4,07
|
|THYAO
|234,20
|1.387.303.798
|% 0,39
|
|ISCTR
|22,94
|785.912.880
|% -0,09
|
|GUBRF
|158,30
|665.834.530
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,98
|572.866.395
|% -0,88
|
|YKBNK
|19,85
|528.683.808
|% -0,30
|
|ZOREN
|4,52
|258.440.636
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,35
|321.345.605
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,24
|175.995.945
|% 0,47
|
|BEGYO
|3,54
|134.229.760
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,94
|785.912.880
|% -0,09
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8341
|29,8440
|% 0,30
|
|Euro
|32,6220
|32,6411
|% -0,13
|
|Sterlin
|37,7145
|37,9037
|% 0,25
|
|Frank
|34,8839
|35,0941
|% 0,08
|
|Riyal
|7,9346
|7,9744
|% 0,32
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|951,39
|953,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,67
|1.040,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,92
|77,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,12
|2.044,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01VRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 277 adet işlem
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 9 kaybederek (% -0.05 ) 8, 137
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, TRKCM
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11:00XU100
Endeks 7, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 949.00 milyon TL de
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11:00AYCES
Yüzde 4.31 oranında artışla 678.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 323 adet işlem