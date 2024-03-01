***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 16:59
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Ertan Kirez şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Ertan Kirez'in yerine Sayın Eren Mantaş Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253827
BIST
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17:569.104
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -89,95
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5631,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1274
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5633,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1087
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:562.062,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,67
|Açılış
|: 2.062,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:54
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|FLAP
|15,98
|424.854.365
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.793.504
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|74.746.193
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.861.351
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|477.394.576
|% -9,93
|
|NETAS
|85,65
|234.562.678
|% -9,84
|
|ISGSY
|28,00
|134.146.895
|% -8,79
|
|EREGL
|46,12
|7.853.920.348
|% 1,32
|
|REEDR
|76,10
|5.688.513.717
|% 9,97
|
|MIATK
|82,30
|5.673.412.974
|% 5,11
|
|KONTR
|288,50
|5.012.424.763
|% 0,52
|
|THYAO
|278,25
|4.748.827.624
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,31
|2.198.466.102
|% 1,89
|
|ODAS
|10,66
|1.834.289.495
|% 5,65
|
|EREGL
|46,12
|7.853.920.348
|% 1,32
|
|ISCTR
|10,78
|1.812.898.239
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,55
|797.762.489
|% -1,60
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3569
|31,3596
|% 0,40
|
|Euro
|33,9588
|33,9711
|% 0,31
|
|Sterlin
|39,4093
|39,6070
|% 0,25
|
|Frank
|35,1429
|35,3547
|% -0,10
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606