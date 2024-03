***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar
Penta Teknoloji 2023 yılında Huawei markası için göstermiş olduğu performans ile "Top Marketing Partner of 2023" ve "Best Gold Distribution Partner of 2023" ödüllerini kazanmıştır.

Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262932
BIST