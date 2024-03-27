***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 23:39
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji 2023 yılında Lenovo markası için göstermiş olduğu performans ile "Yılın En Yaygın Satış Yapan Distribütörü", "Yılın En Yüksek İş İstasyonu Cirosu Yapan Distribütörü" ve "Yılın En Yaygın İş Yapan Distribütörü" ödüllerini kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263499
BIST
'
18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1218
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2952
En Düşük
32,1073
18:0035,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2683
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.276,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 23,04
|Açılış
|: 2.276,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2478
|32,2631
|% 0,28
|
|Euro
|35,0820
|35,1631
|% 0,86
|
|Sterlin
|41,0782
|41,2841
|% 0,41
|
|Frank
|35,9477
|36,1279
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6695
|8,7130
|% 0,31
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|899,97
|900,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,27
|995,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,66
|85,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,48
|2.195,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
-
17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
-
17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem