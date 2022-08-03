***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemine İlişkin Değişiklik Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak 10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan başvuru sonrasında, SPK yorumuna göre TTK uyarınca tekrar yapılan teknik hesaplamalar sonucunda bedelsiz sermaye artış tutarında değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 393.516.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 94.593.848,000 800,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 NâmaB Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 255.198.152,000 800,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 43.724.000 349.792.000,000 800,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 342.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 7.792.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022Ek Açıklamalar10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artışına ilişkin yapılan başvuru sonrası, TTK'ya uygun olarak tekrar yapılan teknik hesaplamalar neticesinde bedelsiz sermaye artırım tutarında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz, 18.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararını yeniden değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 349.792.000 TL tutarında (%800 oranında) artırılarak 393.516.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.2. Çıkarılacak 349.792.000 TL sermayenin 342.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 7.792.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 349.792.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051652BIST