Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.08.2022 20:18
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemine İlişkin Değişiklik Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak 10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan başvuru sonrasında, SPK yorumuna göre TTK uyarınca tekrar yapılan teknik hesaplamalar sonucunda bedelsiz sermaye artış tutarında değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 393.516.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 94.593.848,000 800,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 Nâma
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 255.198.152,000 800,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 43.724.000 349.792.000,000 800,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 342.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 7.792.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022

Ek Açıklamalar
10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artışına ilişkin yapılan başvuru sonrası, TTK'ya uygun olarak tekrar yapılan teknik hesaplamalar neticesinde bedelsiz sermaye artırım tutarında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz, 18.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararını yeniden değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:
1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 349.792.000 TL tutarında (%800 oranında) artırılarak 393.516.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
2. Çıkarılacak 349.792.000 TL sermayenin 342.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 7.792.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 349.792.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051652


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.724
Değişim :  1,46% |  39,21
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.734 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9315 17,9351 % 0,04  
Euro 18,3840 18,4272 % 1,01  
Sterlin 21,7618 21,8709 % 0,24  
Frank 18,7079 18,8206 % 0,65  
Riyal 4,7582 4,7821 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 28,62  
Altın Gr. 1.035 1.035 17,37  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.915 7.004 101,00  
Yarım 3.369 3.424 49,00  
Çeyrek 1.690 1.711 24,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,16  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 0,10  
B. Petrol 93,92 93,92 -2,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru