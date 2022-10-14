***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.10.2022 08:41
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 393.516.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 94.593.848,000 800,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 Nâma
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 255.198.152,000 800,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 43.724.000 349.792.000,000 800,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 342.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 7.792.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den %800 oranında artırılarak 393.516.000 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak, 13 Ekim 2022 tarih ve 2022/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071905
BIST