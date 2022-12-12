***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.12.2022 20:20
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamanın ekinde belirtilen raporda yer alan ve halka arzdan elde edilen fondan geriye kalan %0,4'e tekabül eden 1.655.017 TL tutarındaki kısım sendikasyon borcunun geri ödenmesinde kullanılmıştır. Böylelikle halka arzdan elde edilen fonun tamamı Şirket'in ilk halka arz esnasında yayınlamış olduğu fon kullanım planına uygun olarak kullanılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086738
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.067,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.067,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6213
|18,6470
|% 0,03
|
|Euro
|19,5949
|19,6433
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7761
|22,8903
|% -0,02
|
|Frank
|19,8005
|19,9198
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-13,45
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.178
|7.240
|-25,00
|
|Yarım
|3.476
|3.540
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.769
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KOZAA
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
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17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem