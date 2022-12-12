***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce konuya ilişkin yapılan açıklamanın ekinde belirtilen raporda yer alan ve halka arzdan elde edilen fondan geriye kalan %0,4'e tekabül eden 1.655.017 TL tutarındaki kısım sendikasyon borcunun geri ödenmesinde kullanılmıştır. Böylelikle halka arzdan elde edilen fonun tamamı Şirket'in ilk halka arz esnasında yayınlamış olduğu fon kullanım planına uygun olarak kullanılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086738BIST