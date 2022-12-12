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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

12.12.2022 20:20
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun K


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamanın ekinde belirtilen raporda yer alan ve halka arzdan elde edilen fondan geriye kalan %0,4'e tekabül eden 1.655.017 TL tutarındaki kısım sendikasyon borcunun geri ödenmesinde kullanılmıştır. Böylelikle halka arzdan elde edilen fonun tamamı Şirket'in ilk halka arz esnasında yayınlamış olduğu fon kullanım planına uygun olarak kullanılmıştır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086738


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -13,45  
Altın Gr. 1.066 1.066 -9,87  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.178 7.240 -25,00  
Yarım 3.476 3.540 -12,00  
Çeyrek 1.743 1.769 -6,00  
Gümüş.Ons 23,27 23,29 -0,14  
Gümüş Gr. 13,91 13,93 -0,12  
B. Petrol 77,92 77,92 1,82  
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