***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 12:45
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbul
İnternet Adresi www.penta.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@penta.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbul (850) 277 0 277 (216) 415 23 69
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bilgisayar, donanım ve yazılım ürünleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve distribütörlüğü
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 11824231
B 31899769
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MÜRSEL ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO) Hayır Bağımsız Üye Değil
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Turkiye Danismanlik A.S. CEO Evet Bağımsız Üye Değil
ERTAN KİREZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil CFO Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH ERÜNSAL Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY
GÜLAY ÇUĞU BAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
YASEMİN BUDAK Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
MÜRSEL ÖZÇELİK Genel Müdür (CEO) Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür (CEO)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Commonwealth Finance Investment Ltd. Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1 1 USD 100 Bağlı Ortaklık
Penta International B.V. Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 0 0 USD 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942605
BIST