***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbulİnternet Adresi www.penta.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@penta.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksOrganize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbul (850) 277 0 277 (216) 415 23 69Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Bilgisayar, donanım ve yazılım ürünleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve distribütörlüğüŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 11824231B 31899769Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMÜRSEL ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO) Hayır Bağımsız Üye DeğilERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Turkiye Danismanlik A.S. CEO Evet Bağımsız Üye DeğilERTAN KİREZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil CFO Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET FATİH ERÜNSAL Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMYGÜLAY ÇUĞU BAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüYASEMİN BUDAK Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm ve Operasyon DirektörüMÜRSEL ÖZÇELİK Genel Müdür (CEO) Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür (CEO)Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCommonwealth Finance Investment Ltd. Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1 1 USD 100 Bağlı OrtaklıkPenta International B.V. Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 0 0 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942605BIST