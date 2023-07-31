***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2023 18:26
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MÜRSEL ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza) Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza), Genel Müdür (CEO)
MEHMET FATİH ERÜNSAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY, Genel Müdür
ERTAN KİREZ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
YASEMİN BUDAK Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
ARDA SERİM İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü
BÜLENT KÖKEN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Müdürü, Satış Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177659
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0440
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0284
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.702,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8999
|26,9054
|% 0,11
|
|Euro
|29,5868
|29,6363
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,5007
|34,6737
|% 0,22
|
|Frank
|30,7972
|30,9827
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1629
|7,1989
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|7,31
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,38
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.074
|11.177
|34,00
|
|Yarım
|5.541
|5.614
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,42
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
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17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL