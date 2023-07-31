***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMÜRSEL ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza) Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza), Genel Müdür (CEO)MEHMET FATİH ERÜNSAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY, Genel MüdürERTAN KİREZ Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüYASEMİN BUDAK Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Dijital Dönüşüm ve Operasyon DirektörüARDA SERİM İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme ve Pazarlama DirektörüBÜLENT KÖKEN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Müdürü, Satış Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177659BIST