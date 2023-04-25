***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.04.2023 21:32
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedn/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
xFusion Digital Technologies Co., Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Sunucu kategorisindeki pazar payını büyütmek
Açıklamalar
Penta Teknoloji, dünyanın önemli sunucu üreticilerinden xFusion Digital Technologies Co., Ltd. firmasına ait xFusion markasının yetkili dağıtıcısı oldu.
Bu adımla Intel sunucu pazarındaki payını büyüten Penta Teknoloji, xFusion aracılığıyla iş ortaklarına ve kullanıcılara enerji tasarruflu bilgi işlem ağ çözümleri ve yüksek seviyede güvenli veri depolama imkanı sağlayacak.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141004
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0568
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.248,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4286
|19,4377
|% 0,18
|
|Euro
|21,3213
|21,3406
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,0470
|24,1676
|% -0,44
|
|Frank
|21,7016
|21,8323
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|9,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|7,06
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.088
|9.293
|101,00
|
|Yarım
|4.438
|4.537
|43,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN