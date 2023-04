***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği: Tedarikçi
Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: xFusion Digital Technologies Co., Ltd.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih: 25/04/2023
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi: Sunucu kategorisindeki pazar payını büyütmek

Açıklamalar:
Penta Teknoloji, dünyanın önemli sunucu üreticilerinden xFusion Digital Technologies Co., Ltd. firmasına ait xFusion markasının yetkili dağıtıcısı oldu. Bu adımla Intel sunucu pazarındaki payını büyüten Penta Teknoloji, xFusion aracılığıyla iş ortaklarına ve kullanıcılara enerji tasarruflu bilgi işlem ağ çözümleri ve yüksek seviyede güvenli veri depolama imkanı sağlayacak.