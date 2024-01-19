***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLexar Co. Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSürücü ve dahili bellek çözümleri konusunda iş alanını ve ürün yelpazesini genişletmekAçıklamalarPenta Teknoloji, Lexar Co.Ltd. firması ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. "Lexar" markalı sürücü ve dahili bellek ürünleri Türkiye pazarında Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacaktır.Lexar Co.Ltd. firması, ürettiğisürücü ve bellekler ilebilgisayar ve diğer dijital cihazlardan en iyi şekildeyararlanmak için gereken performansı ve güvenilirliği sağlayançözümler sunmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241516BIST