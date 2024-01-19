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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.01.2024 01:05
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Lexar Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Sürücü ve dahili bellek çözümleri konusunda iş alanını ve ürün yelpazesini genişletmek
Açıklamalar

Penta Teknoloji, Lexar Co.Ltd. firması ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. "
Lexar" markalı sürücü ve dahili bellek ürünleri Türkiye pazarında Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacaktır.
 Lexar Co.Ltd. firması, ürettiği 
sürücü ve bellekler ile 
bilgisayar ve diğer dijital cihazlardan en iyi şekilde 
yararlanmak için gereken performansı ve güvenilirliği sağlayan 
çözümler sunmaktadır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241516


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