***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHuawei Technologies Co., Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKOBİ'lerin iş süreçleri kolay ve verimli hale getirecek ürünler ile iş alanını ve ürün yelpazesini genişletmekAçıklamalarPenta Teknoloji Huawei'nin SMB kategorisindeki eKit ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı olmuştur. İş süreçlerini kolaylaştırmak, veri yönetimini iyileştirmek ve çalışma verimliliğini artırmak üzere tasarlanan Huawei'nin eKit ürünleri, özellikle KOBİ'ler (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) için tasarlanmış dijital dönüşüm odaklı teknolojik çözümler sunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261644BIST