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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.04.2024 19:14
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sparkle Computer Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ekran kartı kategorisinde ütün yelpazesinin genişlemesi
Açıklamalar

Penta Teknoloji SPARKLE'ın ekran kartları kategorisindeki ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı olmuştur. Bilgisayar endüstrisinin önde gelen markalarından biri olan SPARKLE, ekran kartı kategorisinde yüksek performans gösteren dayanıklı ürünler sunmaktadır. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272257


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LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
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Dolar 32,4041 32,4270 % 0,22  
Euro 34,4521 34,5101 % 0,23  
Sterlin 40,2690 40,4709 % -0,21  
Frank 35,4502 35,6278 % -0,01  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,70 28,73 % 0,66  
Platin 967,99 968,89 % 0,66  
Paladyum 1.031,93 1.034,65 % 0,66  
Brent Pet. 90,17 90,17 % 0,66  
Altın Ons 2.365,25 2.365,63 % 0,66  
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