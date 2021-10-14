***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 13/10/2021 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir:Kurumsal Yönetim KomitesiPınar Ilgaz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıAytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOsman Akbulut, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDenetim KomitesiAytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Denetim Komitesi BaşkanıPınar Ilgaz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Denetim Komitesi ÜyesiRiskin Erken Saptanması KomitesiAytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıPınar Ilgaz , Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiErman Kalkandelen, Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970603BIST