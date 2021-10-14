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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.10.2021 08:59



***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 13/10/2021 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir:
Kurumsal Yönetim Komitesi
Pınar Ilgaz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Aytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Osman Akbulut, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi
Aytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı
Pınar Ilgaz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Aytaç Saniye Mutlugüller, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Pınar Ilgaz , Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Erman Kalkandelen, Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970603


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