***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 21:32
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,91 % 0,013304
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.079,78 % 0,024523
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.741,31 % 0,064917
Fon Yönetim Ücreti
578.937,61 % 2,005359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,82 % 0,000006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.405,77 % 0,0499
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.437 % 0,036152
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.717,48 % 0,082154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50,77 % 0,000176
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.679,54 % 0,092414
Türev Araçlar Komisyonu
95.068,19 % 0,329303
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.467,02 % 0,060503
TOPLAM GİDERLER
796.427,2 % 2,758713
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.869.524,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901105
BIST
17:321.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,23
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:327,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:329,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0218
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:32445,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 445,60
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ARMDA
|56,65
|10.841.460
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.143.775
|% 10,00
|
|ESEN
|23,54
|305.298.428
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.299.652
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.220,00
|254.935.880
|% -7,88
|
|SISE
|7,56
|2.964.921.901
|% 3,56
|
|TSKB
|1,93
|2.312.279.979
|% 6,63
|
|KOZAL
|119,30
|1.301.279.432
|% -0,67
|
|THYAO
|12,82
|1.155.440.223
|% 0,94
|
|GARAN
|10,46
|1.101.171.559
|% -0,38
|
|TSKB
|1,93
|2.312.279.979
|% 6,63
|
|SISE
|7,56
|2.964.921.901
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,61
|504.599.069
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,47
|592.574.425
|% -1,59
|
|ZOREN
|3,00
|612.176.136
|% 1,69
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4964
|7,5016
|% 0,23
|
|Euro
|9,1124
|9,1213
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1691
|10,2201
|% 0,79
|
|Frank
|8,3923
|8,4429
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,24
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-1,28
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,11
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:44BRSAN
Yüzde 7.50 oranında artışla 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 913 adet işlem
-
17:43TSGYO
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 861 adet işlem
-
17:42TSKB
Yüzde 6.63 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 740, 567 adet işlem
-
17:41BRSAN
Yüzde 7.37 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 351, 238 adet işlem
-
17:40INVEO
Yüzde 5.54 oranında artışla 67.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 674 adet işlem