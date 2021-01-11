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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 21:32



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,91 % 0,013304
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.079,78 % 0,024523
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.741,31 % 0,064917
Fon Yönetim Ücreti
578.937,61 % 2,005359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,82 % 0,000006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.405,77 % 0,0499
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.437 % 0,036152
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.717,48 % 0,082154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50,77 % 0,000176
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.679,54 % 0,092414
Türev Araçlar Komisyonu
95.068,19 % 0,329303
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.467,02 % 0,060503
TOPLAM GİDERLER
796.427,2 % 2,758713
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.869.524,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901105


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KLMSN 19,69 136.143.775 % 10,00  
ESEN 23,54 305.298.428 % 10,00  
COSMO 10,45 432.184 % 10,00  
YAPRK 97,40 34.299.652 % 9,99  
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Dolar 7,4964 7,5016 % 0,23  
Euro 9,1124 9,1213 % 0,24  
Sterlin 10,1691 10,2201 % 0,79  
Frank 8,3923 8,4429 % 0,19  
Riyal 1,9935 2,0035 % 0,24  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 -1,28  
Altın Gr. 445 445 1,25  
Cumhuriyet 2.945 2.989 0,00  
Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 0,32  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,11  
B. Petrol 56,20 56,20 0,54  
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