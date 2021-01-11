***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,91 % 0,013304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.079,78 % 0,024523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.741,31 % 0,064917Fon Yönetim Ücreti578.937,61 % 2,005359Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,82 % 0,000006Gecelik Ters Repo Komisyonu14.405,77 % 0,0499Vadeli Ters Repo Komisyonu10.437 % 0,036152Borsa Para Piyasası Komisyonu23.717,48 % 0,082154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu50,77 % 0,000176Vergiler ve Diğer Harcamalar26.679,54 % 0,092414Türev Araçlar Komisyonu95.068,19 % 0,329303Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.467,02 % 0,060503TOPLAM GİDERLER796.427,2 % 2,758713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.869.524,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901105BIST