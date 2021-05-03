***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 14:43
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934111
BIST
14:401.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:408,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:4010,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:40474,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,12
|Açılış
|: 474,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.104.688
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.836.573
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.765
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.990.990
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.403.616
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.024.927
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|669.465.119
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,34
|440.321.345
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,09
|431.625.258
|% 1,57
|
|EREGL
|18,89
|393.872.747
|% -0,79
|
|KOZAL
|112,90
|385.441.725
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,12
|197.589.308
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|135.963.975
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.905.391
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|440.321.345
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,04
|59.710.880
|% 4,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2956
|8,3044
|% 0,36
|
|Euro
|9,9771
|10,0068
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5295
|% 0,63
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% 0,23
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,86
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,04
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:52DAGHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 830 adet işlem
-
14:51FRIGO
Yüzde 5.75 oranında artışla 29.08 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 416 adet işlem
-
14:50MNDRS
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 922 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 63 artarak (% 0.72 ) 1, 214
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, TIRE, MEPET, EMNIS, MRSHL, DYOBY, DAGHL, PRKME, MERIT, TACTR