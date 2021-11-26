***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13314 sayılı yazısı ile Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a (SPK) yapılan başvuruya izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979752BIST