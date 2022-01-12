***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2022 16:02
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFOM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993048
BIST
17:192.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:1913,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0611
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:1915,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:19806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,06
|Açılış
|: 806,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DOBUR
|118,80
|23.996.321
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.700.421
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.590.683
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,54
|42.800.424
|% -7,39
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,27
|68.246.014
|% -6,15
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|13,19
|5.801.294.284
|% 4,35
|
|SISE
|15,33
|3.064.124.928
|% 3,86
|
|THYAO
|26,90
|2.504.960.806
|% 0,00
|
|EREGL
|31,92
|2.219.129.107
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,89
|1.424.263.009
|% 3,73
|
|KRDMD
|13,19
|5.801.294.284
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,89
|1.424.263.009
|% 3,73
|
|SISE
|15,33
|3.064.124.928
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,39
|327.522.460
|% 0,84
|
|GARAN
|11,87
|1.397.837.629
|% 0,76
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7317
|13,7458
|% -0,44
|
|Euro
|15,6711
|15,6943
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7867
|18,8809
|% 0,19
|
|Frank
|14,9185
|15,0084
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6618
|3,6801
|% -0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,54
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,04
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,51
|