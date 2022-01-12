***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2022 16:03
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFOM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993051
BIST
17:202.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,20
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:2013,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0611
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:2015,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:20806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,06
|Açılış
|: 806,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DOBUR
|118,80
|23.996.321
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.700.421
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.598.475
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,51
|42.896.661
|% -7,54
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,27
|68.326.689
|% -6,15
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|13,14
|5.882.262.336
|% 3,96
|
|SISE
|15,31
|3.074.241.572
|% 3,73
|
|THYAO
|26,90
|2.524.574.111
|% 0,00
|
|EREGL
|31,88
|2.231.705.753
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,88
|1.440.833.615
|% 3,47
|
|KRDMD
|13,14
|5.882.262.336
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,88
|1.440.833.615
|% 3,47
|
|SISE
|15,31
|3.074.241.572
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,39
|327.770.318
|% 0,84
|
|GARAN
|11,84
|1.430.209.171
|% 0,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7247
|13,7421
|% -0,47
|
|Euro
|15,6660
|15,6951
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7876
|18,8819
|% 0,20
|
|Frank
|14,9165
|15,0064
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6620
|3,6803
|% -0,08
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,93
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.338
|5.473
|37,94
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,35
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,16
|0,05
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|0,57
|