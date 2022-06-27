***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 16:36
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,5 TRY 15000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CEM YALÇINKAYA 3750000 TRY 50
ALİ TAHSİN ÖZLENİR 3.749.977,50 TRY 49,9997
SEMRA ÖZLENİR 7,5 TRY 0,0001
SARPER ÖZLENİR 7,5 TRY 0,0001
MERT ÖZLENİR 7,5 TRY 0,0001
TOPLAM 7500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039443
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,5610
En Düşük
16,5272
18:0517,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5424
En Düşük
17,5244
18:05971,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -20,93
|Açılış
|: 971,18
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5554
|16,5563
|% 0,18
|
|Euro
|17,5147
|17,5373
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,2490
|20,3505
|% -1,97
|
|Frank
|17,2423
|17,3461
|% -1,74
|
|Riyal
|4,3977
|4,4198
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,56
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-24,48
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.426
|6.590
|-272,00
|
|Yarım
|3.155
|3.223
|-133,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem