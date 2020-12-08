***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:26
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892031
BIST
11:421.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:427,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:429,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:42469,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 469,08
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:42
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|4.717.869
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|265.810.288
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.284.204
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.050.892
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.876.291
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,66
|1.675.503
|% -5,43
|
|PETKM
|4,96
|1.835.212.548
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,24
|916.341.074
|% 2,95
|
|THYAO
|12,44
|525.244.091
|% 1,39
|
|EREGL
|13,02
|450.739.653
|% 6,46
|
|SASA
|19,89
|418.255.604
|% -3,35
|
|PETKM
|4,96
|1.835.212.548
|% -2,75
|
|TSKB
|1,86
|403.540.236
|% 2,76
|
|KRDMD
|5,24
|916.341.074
|% 2,95
|
|DOHOL
|2,89
|331.515.260
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,06
|136.917.703
|% 1,48
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8184
|7,8218
|% 0,15
|
|Euro
|9,4773
|9,4856
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4034
|10,4556
|% -0,14
|
|Frank
|8,7491
|8,8018
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0789
|2,0894
|% 0,15
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,15
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|-0,30
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 64 artarak (% 1.06 ) 1, 209
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, COSMO, RHEAG, ROYAL, UMPAS, SELEC, SNPAM, SNKRN, SILVR
-
11:55
SNPAM, BSOKE, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
SASA, SAFKR, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 101 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 76 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem