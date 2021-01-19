***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2021 12:21
***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PETKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903209
BIST
15:151.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,62
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:157,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:159,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:15440,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,14
|Açılış
|: 440,78
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:15
|INTEM
|60,50
|29.369.819
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.630.181
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|2.558.144
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.101.554
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|5.056.683
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,13
|2.424.080.064
|% 4,23
|
|THYAO
|13,48
|1.437.458.164
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,50
|1.406.155.505
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|1.280.601.653
|% -0,96
|
|DOHOL
|3,77
|1.221.900.281
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.406.155.505
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.221.900.281
|% 5,01
|
|SISE
|8,13
|2.424.080.064
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,20
|1.280.601.653
|% -0,96
|
|KARSN
|3,85
|486.578.333
|% 2,67
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4454
|% -0,37
|
|Euro
|9,0306
|9,0371
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1128
|10,1635
|% -0,19
|
|Frank
|8,3550
|8,4054
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9799
|1,9899
|% -0,39
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,91
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.978
|-4,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-11,43
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-5,53
|
|Çeyrek
|706
|723
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,69
|
Seans Raporu
15:15
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, MGROS, SISE
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 18 artarak (% 0.95 ) 1, 395
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, MERIT, ALKA, IZTAR, PKENT, EGPRO, TMPOL, KERVN, BEYAZ, ACSEL
-
15:25
ARENA, OYAYO, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
ARTI, MAALT, BOSSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında