***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2021 18:03
***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911909
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
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|: 1.558
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411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
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|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
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|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
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|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
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|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
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|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0757
|7,0803
|% 0,84
|
|Euro
|8,5955
|8,6029
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,9501
|10,0000
|% 1,14
|
|Frank
|7,8166
|7,8637
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8819
|1,8914
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,45
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,10
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|B. Petrol
|64,38
|64,38
|0,02
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