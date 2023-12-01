***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2023 13:48
***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221523
BIST
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15:418.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,24
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:4128,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0415
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:4131,4854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0066
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:411.895,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.895,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BURVA
|86,35
|30.909.171
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.550.012
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.567.572
|% -9,99
|
|LIDER
|158,40
|291.933.082
|% -9,90
|
|DAPGM
|34,20
|652.261.021
|% -9,52
|
|HURGZ
|4,72
|157.270.482
|% -9,06
|
|KNFRT
|22,94
|25.453.367
|% -8,97
|
|THYAO
|258,50
|7.297.091.980
|% 2,99
|
|BINHO
|303,00
|3.502.448.843
|% 2,97
|
|YKBNK
|19,78
|2.959.142.937
|% 3,02
|
|SASA
|51,60
|2.882.818.775
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.690.276.628
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,78
|2.959.142.937
|% 3,02
|
|ISCTR
|22,16
|2.690.276.628
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|611.172.287
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.607.242.512
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,70
|1.352.261.674
|% 1,79
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9085
|28,9147
|% 0,14
|
|Euro
|31,4730
|31,4854
|% -0,02
|
|Sterlin
|36,4685
|36,6514
|% 0,35
|
|Frank
|32,8956
|33,0938
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6859
|7,7245
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|924,64
|929,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,07
|994,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,73
|80,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,01
|2.035,29
|% 0,66
|