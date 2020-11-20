***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
20.11.2020 20:45
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2019
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-8 18/11/2020 20/11/2020 10207
6-8 12/06/2019 19/06/2019 9851
6-8 26/06/2018 04/07/2018 9613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889446
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0723
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05458,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,85
|Açılış
|: 458,88
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6131
|7,6222
|% 0,96
|
|Euro
|9,0197
|9,0442
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,0868
|10,1374
|% 0,97
|
|Frank
|8,3232
|8,3733
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0249
|2,0350
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,96
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,10
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
-
17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında