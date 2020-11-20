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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

20.11.2020 20:45



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2019
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-8 18/11/2020 20/11/2020 10207
6-8 12/06/2019 19/06/2019 9851
6-8 26/06/2018 04/07/2018 9613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889446


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 980,40 31.155.747 % 10,00  
OLMIP 7,15 3.535.049 % 10,00  
PKENT 847,00 420.959 % 10,00  
CASA 66,55 1.653.915 % 10,00  
SUMAS 35,20 404.228 % 10,00  
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Frank 8,3232 8,3733 % 0,82  
Riyal 2,0249 2,0350 % 0,92  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 6,96  
Altın Gr. 459 459 5,77  
Cumhuriyet 3.071 3.117 55,00  
Tam 3.054 3.135 54,64  
Yarım 1.476 1.516 26,44  
Çeyrek 740 758 13,21  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 0,17  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,10  
B. Petrol 44,80 44,80 0,60  
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