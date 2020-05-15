***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 19.356 852.316 -871.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -11.124 8.865 154.029 151.770 -10.027 141.743Dönem Karı (Zararı)154.029 154.029 -10.206 143.823Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -11.124 8.865 -2.259 179 -2.080Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -40.769 -1.046 330.000 1.876.287 154.029 0 4.242.070 34.609 4.276.679Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881Transferler0 0 0 813.291 -813.291 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -27.123 -28.753 -13.129 -69.005 -6.683 -75.688Dönem Karı (Zararı)-13.129 -13.129 3.348 -9.781Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -27.123 -28.753 -55.876 -10.031 -65.907Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -88.672 -42.261 330.000 2.227.578 -13.129 0 4.790.831 -17.638 4.773.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.748 7.054Dönem Karı (Zararı)-9.781 143.823Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler500.687 221.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.553 71.820Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.174 -30.237Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 16.174 -30.237Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.563 36.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.041 35.979Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.478 542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler78.642 65.402Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -30.909 -32.665Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 109.551 98.067Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler255.282 31.187Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.473 46.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-478.710 -299.368Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.149 -453.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.807 -14.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler26.894 192.278Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-57.127 -62.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-487.817 -961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-14.575 9.959Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-220 -14.389Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-404 -2.056Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)40.221 45.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.638 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.196 65.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.743 -51.068Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.201 -7.701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-135.289 -112.520Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-134.262 -109.049Verilen Nakit Avans ve Borçlar3.973 -48.486İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -45.000Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar3.973 -3.486Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 45.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 45.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-298.230 -511.492Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.066.382 688.880Kredilerden Nakit Girişleri6 505.386 402.435İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 560.996 286.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.249.481 -1.102.143Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -919.618 -481.657Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -329.863 -620.486Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.131 -8.505Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-137.779 -132.702Alınan Faiz30.779 42.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-466.267 -616.958Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi106.035 185.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-360.232 -431.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.037.170 3.009.408DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.676.938 2.577.867Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.676.938 4.037.170Finansal Yatırımlar5.061 0Ticari Alacaklar1.421.339 1.552.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 152.883 151.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.268.456 1.400.438Diğer Alacaklar6.777 12.759İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 3.884 8.672İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.893 4.087Türev Araçlar0 0Stoklar5 903.221 929.156Peşin Ödenmiş Giderler3.223.767 2.895.185İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 3.131.088 2.854.889İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 92.679 40.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 9.131 3.997Diğer Dönen Varlıklar159.012 116.227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar159.012 116.227ARA TOPLAM9.405.246 9.546.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.405.246 9.546.647DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.910 8.910Diğer Alacaklar7.464 6.462İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 7.464 6.462Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.476 1.476Maddi Duran Varlıklar7 4.879.527 4.691.147Kullanım Hakkı Varlıkları180.485 173.979Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.952 35.702Peşin Ödenmiş Giderler58.551 59.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 22.980 23.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 35.571 35.810Ertelenmiş Vergi Varlığı12 273.257 261.426Diğer Duran Varlıklar16.454 16.358İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16.454 16.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.465.076 5.254.686TOPLAM VARLIKLAR14.870.322 14.801.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.520.007 3.741.354İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.073 25.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 32.073 25.674İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.487.934 3.715.680Banka Kredileri6 1.936.812 2.180.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 27.936 24.815Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 1.523.186 1.510.275Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları279.105 295.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları279.105 295.890Banka Kredileri6 247.071 223.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 32.034 72.645Ticari Borçlar476.130 957.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 153.155 533.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar322.975 423.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.923 19.939Diğer Borçlar13.019 13.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 87 87İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.932 13.152Türev Araçlar21.259 942Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.751 42.723İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 28.255 184İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 56.496 42.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar17.758 36.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 15.123 33.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.635 2.635Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.389 21.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.389 21.032ARA TOPLAM4.446.341 5.128.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.446.341 5.128.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.261.868 4.487.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124.240 103.561Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 124.240 103.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.137.628 4.383.439Banka Kredileri6 1.479.853 1.385.373Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 35.303 36.425İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 3.249.056 2.961.641Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 373.416Türev Araçlar50.281 23.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)211.120 194.600İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 211.120 194.600Uzun Vadeli Karşılıklar127.519 119.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 127.519 119.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.650.788 4.823.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.097.129 9.952.452ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.790.831 4.859.836Ödenmiş Sermaye11 2.112.000 2.112.000Sermaye Düzeltme Farkları11 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.861 -37.861Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-130.933 -75.057Yabancı Para Çevrim Farkları-88.672 -61.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-42.261 -13.508Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-42.261 -13.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler330.000 330.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.227.578 1.414.287Net Dönem Karı veya Zararı-13.129 813.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar-17.638 -10.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.773.193 4.848.881TOPLAM KAYNAKLAR14.870.322 14.801.333Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.766.353 2.832.087Satışların Maliyeti-2.561.319 -2.498.533TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)205.034 333.554BRÜT KAR (ZARAR)205.034 333.554Genel Yönetim Giderleri13 -100.553 -87.205Pazarlama Giderleri-28.482 -23.902Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.946 -5.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 111.494 95.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -47.707 -42.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.840 269.660Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.915 8.050Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-346 -3FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.409 277.707Finansman Gelirleri15 751.082 558.799Finansman Giderleri15 -882.799 -646.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.692 190.498Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.473 -46.675Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 0 -20.652Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -20.473 -26.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.781 143.823DÖNEM KARI (ZARARI)-9.781 143.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.348 -10.206Ana Ortaklık Payları-13.129 154.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 -0,00620000 0,07290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-65.907 -2.080Yabancı Para Çevrim Farkları-27.970 -8.718Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.423 8.297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.486 -1.659Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9.486 -1.659DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.907 -2.080TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-75.688 141.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.683 -10.027Ana Ortaklık Payları-69.005 151.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845232BIST