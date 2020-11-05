***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -16.609 -1.072 709.325 693.678 -47.529 646.149Dönem Karı (Zararı)709.325 709.325 -40.583 668.742Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -16.609 -1.072 -15.647 -6.946 -22.593Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -46.254 -10.983 330.000 1.414.287 709.325 0 4.783.978 -2.893 4.781.085Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881Transferler0 0 0 813.291 -813.291 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -77.933 -28.055 424.682 318.694 10.574 329.268Dönem Karı (Zararı)424.682 424.682 21.741 446.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -77.933 -28.055 -105.988 -11.167 -117.155Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -139.482 -41.563 330.000 2.227.578 424.682 0 5.178.530 -381 5.178.149Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.713.334 1.271.425Dönem Karı (Zararı)446.423 668.742Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.310.592 651.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler301.814 248.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.245 -16.508Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.245 -16.508Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.274 43.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.092 46.880Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-818 -3.725Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler221.586 203.146Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -87.585 -91.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 309.171 294.979Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler610.654 113.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 125.029 65.150Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.010 -5.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.250 53.040Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.019 -412.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.484 -13.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.153 276.660Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-96.602 -41.827Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.140 141.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.423 10.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.627 17.027Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.584 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)171.723 135.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.311 -59.251Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.786.265 1.372.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-44.878 -52.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -28.053 -48.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-476.285 -668.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.635 5.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -482.095 -418.666Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.825 -489.561İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -500.000Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-5.825 10.439Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 470.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 470.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -235.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.183 -357.266Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.598.440 3.162.293Kredilerden Nakit Girişleri8 2.088.379 2.064.328İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 1.510.061 1.097.965Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.468.647 -3.257.569Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.401.595 -1.697.779Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -1.067.052 -1.559.790Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.101 -45.773Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-330.390 -304.889Alınan Faiz82.515 88.672Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.077.866 245.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi202.276 -103.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.280.142 142.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.037.170 3.009.408DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.317.312 3.152.217Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.317.312 4.037.170Finansal Yatırımlar1.077 0Ticari Alacaklar1.477.075 1.552.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 221.935 151.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.255.140 1.400.438Diğer Alacaklar8.281 12.759İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 336 8.672İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.945 4.087Türev Araçlar0 0Stoklar6 991.894 929.156Peşin Ödenmiş Giderler3.889.703 2.895.185İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 3.754.381 2.854.889İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 135.322 40.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 3.997Diğer Dönen Varlıklar106.458 116.227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar106.458 116.227ARA TOPLAM11.791.800 9.546.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.791.800 9.546.647DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 8.910 8.910Diğer Alacaklar7.984 6.462İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 7.917 6.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar67 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.476 1.476Maddi Duran Varlıklar9 5.365.968 4.691.147Kullanım Hakkı Varlıkları204.273 173.979Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.503 35.702Peşin Ödenmiş Giderler66.992 59.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 21.632 23.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 45.360 35.810Ertelenmiş Vergi Varlığı14 295.755 261.426Diğer Duran Varlıklar16.002 16.358İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16.002 16.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.001.863 5.254.686TOPLAM VARLIKLAR17.793.663 14.801.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.280.665 3.741.354İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.943 25.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 32.943 25.674İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.247.722 3.715.680Banka Kredileri8 1.858.621 2.180.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 40.450 24.815Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 2.348.651 1.510.275Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.088 295.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.088 295.890Banka Kredileri8 313.670 223.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 39.418 72.645Ticari Borçlar1.033.358 957.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 592.178 533.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 441.180 423.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.516 19.939Diğer Borçlar7.612 13.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 87 87İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.525 13.152Türev Araçlar17.553 942Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)214.062 42.723İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 9.587 184İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 204.475 42.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 49.499 0Kısa Vadeli Karşılıklar32.549 36.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 29.914 33.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.635 2.635Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.217 21.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.217 21.032ARA TOPLAM6.019.119 5.128.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.019.119 5.128.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.149.789 4.487.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar153.022 103.561Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 153.022 103.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.996.767 4.383.439Banka Kredileri8 2.058.670 1.385.373Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 43.534 36.425İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 3.894.563 2.961.641Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Türev Araçlar56.545 23.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)253.858 194.600İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 247.538 194.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.320 0Uzun Vadeli Karşılıklar136.203 119.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 136.203 119.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.596.395 4.823.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.615.514 9.952.452ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.178.530 4.859.836Ödenmiş Sermaye13 2.112.000 2.112.000Sermaye Düzeltme Farkları13 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.861 -37.861Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-181.045 -75.057Yabancı Para Çevrim Farkları-139.482 -61.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-41.563 -13.508Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-41.563 -13.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler330.000 330.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.227.578 1.414.287Net Dönem Karı veya Zararı424.682 813.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar-381 -10.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.178.149 4.848.881TOPLAM KAYNAKLAR17.793.663 14.801.333Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8.045.830 8.877.436 3.037.869 2.936.881Satışların Maliyeti-6.939.049 -7.607.283 -2.528.515 -2.545.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.106.781 1.270.153 509.354 391.500BRÜT KAR (ZARAR)1.106.781 1.270.153 509.354 391.500Genel Yönetim Giderleri15 -253.881 -211.681 -82.950 -60.728Pazarlama Giderleri-86.511 -69.804 -30.738 -23.471Araştırma ve Geliştirme Giderleri-21.438 -18.230 -6.995 -6.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler332.880 270.917 153.291 59.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-155.791 -248.645 -65.539 -70.414ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)922.040 992.710 476.423 289.387Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.335 29.185 8.536 13.200Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-626 -18 -280 -3FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)954.749 1.021.877 484.679 302.584Finansman Gelirleri16 2.454.085 1.496.073 1.156.295 321.939Finansman Giderleri16 -2.837.382 -1.784.058 -1.273.012 -398.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)571.452 733.892 367.962 225.737Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-125.029 -65.150 -56.955 3.762Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -77.552 -40.867 -54.522 2.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -47.477 -24.283 -2.433 998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)446.423 668.742 311.007 229.499DÖNEM KARI (ZARARI)446.423 668.742 311.007 229.499Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.741 -40.583 20.441 -6.381Ana Ortaklık Payları424.682 709.325 290.566 235.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 17 0,20110000 0,33590000 0,13760000 0,11170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.034 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 2.543 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -509 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -509 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-117.155 -24.627 -37.201 358Yabancı Para Çevrim Farkları-77.171 -16.103 -32.666 5.244Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.980 -10.655 -5.669 -6.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.996 2.131 1.134 1.221Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9.996 2.131 1.134 1.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.155 -22.593 -37.201 358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)329.268 646.149 273.806 229.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.574 -47.529 21.397 -7.754Ana Ortaklık Payları318.694 693.678 252.409 237.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886276BIST