***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 07:57
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -16.609 -1.072 709.325 693.678 -47.529 646.149
Dönem Karı (Zararı)
709.325 709.325 -40.583 668.742
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -16.609 -1.072 -15.647 -6.946 -22.593
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -46.254 -10.983 330.000 1.414.287 709.325 0 4.783.978 -2.893 4.781.085
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Transferler
0 0 0 813.291 -813.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -77.933 -28.055 424.682 318.694 10.574 329.268
Dönem Karı (Zararı)
424.682 424.682 21.741 446.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -77.933 -28.055 -105.988 -11.167 -117.155
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -139.482 -41.563 330.000 2.227.578 424.682 0 5.178.530 -381 5.178.149
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.713.334 1.271.425
Dönem Karı (Zararı)
446.423 668.742
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.310.592 651.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
301.814 248.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.245 -16.508
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.245 -16.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.274 43.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.092 46.880
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-818 -3.725
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
221.586 203.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -87.585 -91.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 309.171 294.979
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
610.654 113.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 125.029 65.150
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.010 -5.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.250 53.040
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.019 -412.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.484 -13.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.153 276.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-96.602 -41.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.140 141.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.423 10.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.627 17.027
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.584 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
171.723 135.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.311 -59.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.786.265 1.372.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.878 -52.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -28.053 -48.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-476.285 -668.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.635 5.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -482.095 -418.666
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.825 -489.561
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -500.000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-5.825 10.439
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 470.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 470.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -235.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.183 -357.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.598.440 3.162.293
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.088.379 2.064.328
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 1.510.061 1.097.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.468.647 -3.257.569
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.401.595 -1.697.779
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -1.067.052 -1.559.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.101 -45.773
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-330.390 -304.889
Alınan Faiz
82.515 88.672
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.077.866 245.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
202.276 -103.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.280.142 142.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.037.170 3.009.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.317.312 3.152.217
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.317.312 4.037.170
Finansal Yatırımlar
1.077 0
Ticari Alacaklar
1.477.075 1.552.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 221.935 151.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.255.140 1.400.438
Diğer Alacaklar
8.281 12.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 336 8.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.945 4.087
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 991.894 929.156
Peşin Ödenmiş Giderler
3.889.703 2.895.185
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 3.754.381 2.854.889
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 135.322 40.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 3.997
Diğer Dönen Varlıklar
106.458 116.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
106.458 116.227
ARA TOPLAM
11.791.800 9.546.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.791.800 9.546.647
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
7.984 6.462
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 7.917 6.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
9 5.365.968 4.691.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
204.273 173.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.503 35.702
Peşin Ödenmiş Giderler
66.992 59.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 21.632 23.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 45.360 35.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 295.755 261.426
Diğer Duran Varlıklar
16.002 16.358
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.002 16.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.001.863 5.254.686
TOPLAM VARLIKLAR
17.793.663 14.801.333
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.280.665 3.741.354
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.943 25.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 32.943 25.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.247.722 3.715.680
Banka Kredileri
8 1.858.621 2.180.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 40.450 24.815
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.348.651 1.510.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.088 295.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.088 295.890
Banka Kredileri
8 313.670 223.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 39.418 72.645
Ticari Borçlar
1.033.358 957.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 592.178 533.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 441.180 423.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.516 19.939
Diğer Borçlar
7.612 13.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.525 13.152
Türev Araçlar
17.553 942
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
214.062 42.723
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.587 184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 204.475 42.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 49.499 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.549 36.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 29.914 33.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.635 2.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.217 21.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.217 21.032
ARA TOPLAM
6.019.119 5.128.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.019.119 5.128.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.149.789 4.487.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.022 103.561
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 153.022 103.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.996.767 4.383.439
Banka Kredileri
8 2.058.670 1.385.373
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 43.534 36.425
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 3.894.563 2.961.641
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Türev Araçlar
56.545 23.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
253.858 194.600
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 247.538 194.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.320 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.203 119.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 136.203 119.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.596.395 4.823.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.615.514 9.952.452
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.178.530 4.859.836
Ödenmiş Sermaye
13 2.112.000 2.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.861 -37.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.045 -75.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
-139.482 -61.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-41.563 -13.508
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-41.563 -13.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 330.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.227.578 1.414.287
Net Dönem Karı veya Zararı
424.682 813.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-381 -10.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.178.149 4.848.881
TOPLAM KAYNAKLAR
17.793.663 14.801.333
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8.045.830 8.877.436 3.037.869 2.936.881
Satışların Maliyeti
-6.939.049 -7.607.283 -2.528.515 -2.545.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.106.781 1.270.153 509.354 391.500
BRÜT KAR (ZARAR)
1.106.781 1.270.153 509.354 391.500
Genel Yönetim Giderleri
15 -253.881 -211.681 -82.950 -60.728
Pazarlama Giderleri
-86.511 -69.804 -30.738 -23.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.438 -18.230 -6.995 -6.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
332.880 270.917 153.291 59.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-155.791 -248.645 -65.539 -70.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
922.040 992.710 476.423 289.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.335 29.185 8.536 13.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-626 -18 -280 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
954.749 1.021.877 484.679 302.584
Finansman Gelirleri
16 2.454.085 1.496.073 1.156.295 321.939
Finansman Giderleri
16 -2.837.382 -1.784.058 -1.273.012 -398.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
571.452 733.892 367.962 225.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.029 -65.150 -56.955 3.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -77.552 -40.867 -54.522 2.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -47.477 -24.283 -2.433 998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
446.423 668.742 311.007 229.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
446.423 668.742 311.007 229.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.741 -40.583 20.441 -6.381
Ana Ortaklık Payları
424.682 709.325 290.566 235.880
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 17 0,20110000 0,33590000 0,13760000 0,11170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.034 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.543 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -509 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -509 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-117.155 -24.627 -37.201 358
Yabancı Para Çevrim Farkları
-77.171 -16.103 -32.666 5.244
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.980 -10.655 -5.669 -6.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.996 2.131 1.134 1.221
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.996 2.131 1.134 1.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.155 -22.593 -37.201 358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.268 646.149 273.806 229.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.574 -47.529 21.397 -7.754
Ana Ortaklık Payları
318.694 693.678 252.409 237.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886276
BIST