***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkında bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle her hangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir.Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır.