***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.09.2020 15:14
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkında bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.
Habere konu olan, Şirketimiz ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketimiz, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetlerimiz nedeniyle her hangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir.
Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876297
BIST
15:091.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:097,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:098,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:09466,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,25
|Açılış
|: 466,14
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.066
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.633.131.281
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|785.310.702
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|621.353.415
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|GARAN
|6,54
|311.501.565
|% 1,08
|
|SISE
|6,84
|1.633.131.281
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|785.310.702
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.452.340
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|621.353.415
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.949.797
|% 1,89
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6895
|7,6916
|% 0,38
|
|Euro
|8,9943
|8,9984
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7596
|9,8085
|% 0,25
|
|Frank
|8,3175
|8,3676
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0448
|2,0550
|% 0,35
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-17,63
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.158
|-33,87
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-16,39
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,08
|
Seans Raporu
15:09
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15:24MMCAS
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15:23XU050
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15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, AGYO, EKGYO, BALAT, ISBIR, TKURU, ORMA, AKGRT, RODRG, VANGD