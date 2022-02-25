***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004653BIST