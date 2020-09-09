***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.09.2020 18:28
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.10.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 422.400.000 20
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 temettu PETKIM.pdf
EK: 2 2019 temettu PETKIM ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.112.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 330.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 904.234.000 889.504.746,83
4. Vergiler ( - ) 90.943.000 50.677.221,42
5. Net Dönem Kârı 813.291.000 838.827.525,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 41.941.376,28 41.941.376,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 771.349.623,72 796.886.149,13
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 771.349.623,72 796.886.149,13
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.467.270,86 7.467.270,86
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 778.816.894,58 804.353.419,99
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 422.400.000 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 422.400.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 348.949.623,72 374.486.149,13
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 422.400.000 54,24 0,2 20
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 422.400.000 54,24 0,2 20
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca
a) 2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
b) SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,
c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
d) SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,
e) Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874284
BIST